В Казани по делу об оборонном заказе арестовали главу питерского завода «Знамя труда»

. Фото: Ирина Плотникова

В покушении на хищение 17,6 млн рублей по контракту Минобороны РФ на производство в Казани нового поколения бомбардировщиков ТУ-160 («Белый лебедь») обвиняют Юрия Лыскова, директора завода «Знамя труда» в Санкт-Петербурге. Ранее он возглавлял АО «Промтех-Казань», которое выступало субподрядчиком работ на Казанском авиазаводе по оборонному заказу.

Попытку аферы выявили сотрудники ФСБ, обнаружив в подтверждающих выполнение работ по поставке и монтажу кабельной сети опытного образца стратегической техники сомнительные документы. Из документов следовало, что жгуты для прокладки и крепления кабелей субподрядчик закупал за пределами Татарстана, что противоречило информации оперативников, что при работе использовались материалы самого КАЗа.

После вмешательства силовиков счет так и не был оплачен. Поэтому в Следкоме еще в ноябре 2024-го возбудили дело о неоконченном преступлении — покушении на мошенническое хищение в отношении неустановленных сотрудников «Промтеха-Казань» и иных лиц — и лишь на шестом месяце следствия пошли на задержание бывшего директора.

Лысков вину не признает. На заседании Верховного суда Татарстана он просился под домашний арест.

Подробности этого дела — в материале «Реального времени».