За три месяца 2025 года мошенники украли у татарстанцев 1,4 млрд рублей
По данным МВД по Татарстану, за первые три месяца 2025 года в республике было зарегистрировано 6,1 тысячи преступлений в сфере информационной направленности. Из них удалось расследовать только 1,3 тысячи дел, что составляет 21,2% от общего числа зарегистрированных преступлений.
Общий причиненный ущерб от подобных правонарушений в Татарстане достиг 1,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ущерб составил 1,2 млрд рублей.
О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».
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