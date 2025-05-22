За три месяца 2025 года мошенники украли у татарстанцев 1,4 млрд рублей

. Фото: Динар Фатыхов

По данным МВД по Татарстану, за первые три месяца 2025 года в республике было зарегистрировано 6,1 тысячи преступлений в сфере информационной направленности. Из них удалось расследовать только 1,3 тысячи дел, что составляет 21,2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий причиненный ущерб от подобных правонарушений в Татарстане достиг 1,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года ущерб составил 1,2 млрд рублей.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева