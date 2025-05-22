В Казани светофор на перекрестке Глушко и Файзи снова отключен до 17.00
Сегодня до 17.00 не работает светофор на перекрестке улиц Глушко и Файзи в Казани. Отключение связано с плановыми работами на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.
Водителей просят обратить внимание на дорожные знаки и проявлять осторожность на этом участке.
Накануне в Казани из-за плохих погодных условий наблюдались перебои в работе светофоров на нескольких адресах.
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