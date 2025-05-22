Переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане в июне

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на середину июня в Ватикане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп предложил направить на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность принять стороны для обсуждения конфликта в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что решение о месте переговоров еще не принято.

Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Святого престола, также заявил о намерении Ватикана стать площадкой для диалога. Он подчеркнул, что «Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза».

Папа Франциск неоднократно высказывал готовность помочь в разрешении конфликта в Украине. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию по снижению напряженности, которая включала визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Результатом этих встреч стали договоренности о воссоединении несовершеннолетних с их родителями.

Накануне папа римский Лев XIV официально вступил в должность, перед началом церемонии интронизации объехал площадь Святого Петра в Ватикане на белом открытом автомобиле, поприветствовав многотысячную толпу верующих.



Анастасия Фартыгина