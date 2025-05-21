Трамп заявил, что формат G8 был лучше G7 и его не следовало разрушать

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Президент США Дональд Трамп заявил, что формат Группы восьми (G8) был гораздо эффективнее, чем нынешний формат «Большой семерки» (G7). По его мнению, Западу не следовало отказываться от сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что разрыв отношений с Россией и переход от G8 к G7 стал ошибкой западных стран.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп обвинил команду своего предшественника Джо Байдена в госизмене. В своем посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его «когнитивных нарушениях» и принимало решения вместо него.

Матвей Гавриков