Трамп заявил, что формат G8 был лучше G7 и его не следовало разрушать
Президент США Дональд Трамп заявил, что формат Группы восьми (G8) был гораздо эффективнее, чем нынешний формат «Большой семерки» (G7). По его мнению, Западу не следовало отказываться от сотрудничества с Россией.
Об этом сообщает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что разрыв отношений с Россией и переход от G8 к G7 стал ошибкой западных стран.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп обвинил команду своего предшественника Джо Байдена в госизмене. В своем посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его «когнитивных нарушениях» и принимало решения вместо него.
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