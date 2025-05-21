ПВО России с 15:00 до 18:00 мск уничтожила 30 украинских БПЛА
Минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО за три часа были перехвачены и уничтожены 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- 11 БПЛА — над Орловской областью;
- 5 БПЛА — над Брянской областью;
- 5 БПЛА — над Курской областью;
- 4 БПЛА — над Московским регионом;
- 2 БПЛА — над Тульской областью;
- по 1 БПЛА — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.
Напомним, что сегодня система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 16 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
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