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ПВО России с 15:00 до 18:00 мск уничтожила 30 украинских БПЛА

20:15, 21.05.2025
ПВО России с 15:00 до 18:00 мск уничтожила 30 украинских БПЛА
. Фото: Реальное время

Минобороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО за три часа были перехвачены и уничтожены 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

  • 11 БПЛА — над Орловской областью;
  • 5 БПЛА — над Брянской областью;
  • 5 БПЛА — над Курской областью;
  • 4 БПЛА — над Московским регионом;
  • 2 БПЛА — над Тульской областью;
  • по 1 БПЛА — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

Напомним, что сегодня система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 16 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

Матвей Гавриков

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