Депутаты предложили уведомлять о магнитных бурях через «Госуслуги»

. Фото: Михаил Захаров

Фракция «Новые люди» внесла предложение направлять уведомления о магнитных бурях через платформу «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

По мнению депутатов, подписка на такие уведомления должна быть добровольной. Технически их можно реализовать через sms-, push-уведомления или электронные письма.

Напомним, что сегодня Cовфед России на своем заседании одобрил закон, который позволит с 2025 по 2029 годы проводить эксперимент по регистрации мигрантов в Москве и области через мобильное приложение. Это приложение будет собирать информацию о местоположении иностранных граждан.

Матвей Гавриков