Совфед одобрил эксперимент по регистрации мигрантов через мобильное приложение

. Фото: Михаил Захаров

Совфед России на своем заседании в среду одобрил закон, который позволит с 2025 по 2029 годы проводить эксперимент по регистрации мигрантов в Москве и области через мобильное приложение. Это приложение будет собирать информацию о местоположении иностранных граждан. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Эксперимент начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 1 сентября 2029 года. В него войдут трудовые мигранты, которые прибыли в Россию без визы и имеют право на работу, а также те, кто изменил цель своего визита. Также под учет попадут мигранты, находящиеся в России более 90 дней без намерения работать.

Исключения составят главы дипломатических представительств и их семьи, граждане Беларуси и владельцы дипломатических паспортов. Цели эксперимента — протестировать новые способы учета мигрантов и оценить эффективность существующих механизмов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Иностранные граждане, участвующие в эксперименте, должны будут зарегистрироваться в приложении, предоставить согласие на обработку персональных данных и сообщать МВД о своем фактическом местонахождении.

Если мигрант не будет сообщать о своем местоположении более трех рабочих дней, его данные могут быть внесены в реестр контролируемых лиц.

Закон также предлагает возможность трудовым мигрантам работать в разных регионах, если они получили патент в одном из них. Для этого работодатели должны заключать соглашения с властями соответствующих субъектов.

Напомним, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родителей детей-мигрантов, не сдавших экзамен для поступления в школу даже после пересдачи, следует привлекать к административной ответственности.

Анастасия Фартыгина