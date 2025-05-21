Татарстан изучает внедрение исламских финансов в земельную сферу

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана рассматривает перспективы использования исламских финансовых инструментов в сфере земельных и имущественных отношений. Об этом сообщил руководитель ведомства Азат Кадыров в интервью для РБК Татарстан.

По его словам, активное развитие исламского банкинга наблюдается в последние годы, в том числе в России. В рамках KazanForum-2025 министерство работало с делегацией Бахрейна — одного из лидеров в этой области.

Однако говорить о конкретных планах по внедрению пока преждевременно. Необходимо детально изучить международный опыт применения подобных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Напомним, что потенциальный объем рынка исламских финансов в России составляет не менее 1 трлн рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В настоящее время этот показатель превышает 3 млрд рублей.

Матвей Гавриков