Бывшего вице-губернатора Тамбовской области отправили под арест по делу о взятке

. Фото: Михаил Захаров

Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, заключив его под стражу до 20 июля. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным следствия, Сергей Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как уточняет «Ъ», взяткодателем мог быть основатель группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович. Подробности дела пока не разглашаются, однако факт передачи денежных средств уже подтвержден следственными органами.

Сергей Иванов занимал должность вице-губернатора Тамбовской области и курировал сферы, связанные с экономическими вопросами региона.

Дополнительные подробности о деле и возможных последствиях для фигурантов расследования ожидаются в ближайшее время. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Также рассматриваются версии, связанные с влиянием данной ситуации на административную и экономическую деятельность региона.

Напомним, что следствие предъявило основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу новое обвинение в даче особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Матвей Гавриков