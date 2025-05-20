Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявили новое обвинение

Следствие предъявило основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу новое обвинение в даче особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из Мещанского районного суда Москвы.

Срок следствия по делу продлен до 25 августа. На данный момент установлено 16 потерпевших, допрошено 10 свидетелей. Защита бизнесмена выступила против возбуждения нового эпизода, так как ей не предоставили материалы дела для ознакомления.

Ранее Мошковичу были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Матвей Гавриков