В Ставрополе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

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В Ставрополе объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в 18-этажном доме на улице Тухачевского, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

По словам Ульянченко, жильцы трех подъездов пострадавшего дома были эвакуированы. Он поручил обеспечить расселение всех нуждающихся в гостиницах и предоставить пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, что в Ставрополе сегодня утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тухачевского, 30/8. В результате инцидента пострадала женщина, которая была доставлена в больницу на скорой помощи.

Анастасия Фартыгина