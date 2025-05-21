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В Ставрополе произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина

08:12, 21.05.2025
В Ставрополе произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина
. Фото: Реальное время

В Ставрополе сегодня утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тухачевского, 30/8. Об этом сообщило ТАСС.

  • В результате инцидента пострадала женщина, которая была доставлена в больницу на скорой помощи.

Глава города Иван Ульянченко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные службы, а дом отключен от коммуникаций для обеспечения безопасности.

Анастасия Фартыгина

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