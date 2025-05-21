В Ставрополе произошел взрыв в жилом доме: пострадала женщина

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В Ставрополе сегодня утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Тухачевского, 30/8. Об этом сообщило ТАСС.

В результате инцидента пострадала женщина, которая была доставлена в больницу на скорой помощи.

Глава города Иван Ульянченко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные службы, а дом отключен от коммуникаций для обеспечения безопасности.

Анастасия Фартыгина