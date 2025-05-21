Частота употребления точки с запятой в английских текстах упала с 2000 года почти на 50%

В 2000 году этот знак препинания встречался в среднем один раз на 205 слов, а сейчас — один раз на 390 слов

. Фото: Динар Фатыхов

Новое исследование показало, что использование точки с запятой в английских книгах за последние два десятилетия сократилось почти вдвое. В 2000 году этот знак препинания встречался в среднем один раз на 205 слов, а сейчас — один раз на 390 слов. Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдается и среди студентов.

По данным опроса, проведенного автором учебника по грамматике Лизой Маклендон, 67% британских студентов либо никогда, либо очень редко используют точку с запятой. Только 11% опрошенных назвали себя частыми пользователями этого знака. Эксперты из компании, которая занимается обучающим программным обеспечением, были удивлены результатами и попросили Маклендон провести тест из 10 вопросов о точке с запятой среди участников Лондонской студенческой сети, насчитывающей 500 тыс. человек. Более половины респондентов не смогли правильно объяснить правила использования этого знака. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, точка с запятой служит для разделения двух самостоятельных, но связанных предложений и помогает избежать путаницы в сложных списках.

Впервые этот знак появился в 1494 году в работах итальянского ученого и печатника Альда Мануция Старшего. Несмотря на долгую историю, отношение к точке с запятой всегда было неоднозначным. Некоторые писатели, например Курт Воннегут, советовали избегать ее использования, а автор Линн Трасс называла этот знак «опасно вызывающим привыкание». В детской серии «Ужастики» встречается одна точка с запятой на 200 тыс. слов, а писатель Кормак Маккарти после выхода первой книги использовал этот знак всего один раз в последующих девяти романах. В то же время известные авторы, такие как Вирджиния Вулф, Марк Твен и Джейн Остин, активно применяли точку с запятой. Вулф, например, использовала этот знак более тысячи раз в одном романе.

По данным Google Books Ngram Viewer, с 1800 по 2006 год частота использования точки с запятой в английских текстах выросла на 388%, затем за 11 лет снизилась на 45%. Однако с 2017 года отмечается рост интереса: за пять лет частота использования увеличилась на 27%. Эксперты считают, что, несмотря на спад, точка с запятой сохраняет свою роль в языке и может вновь стать популярной.

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Екатерина Петрова