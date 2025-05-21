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Роспотребнадзор по Татарстану выявил в лицее «Инноватика» нарушения санитарных требований

10:45, 21.05.2025

В учебном заведении обнаружили просроченную продукцию

Роспотребнадзор по Татарстану выявил в лицее «Инноватика» нарушения санитарных требований
. Фото: Александр Ильин

В лицее «Инноватика», расположенном в селе Усады, выявили нарушения санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Ранее распространилась информация о том, что в учебном заведении отравились несколько детей.

Служба провела расследование и отобрала пробы продуктов питания и сырья, смывов, материала от персонала для лабораторных исследований.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В лицее выявили следующие нарушения санитарных требований:

  • обнаружена продукция с истекшим сроком годности (полуфабрикат замороженный — котлеты аппетитные мясорубленные весом 896 гр.);
  • некачественно проводилась уборка помещений школы, пищеблока и его оборудования;
  • не созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми (отсутствует мыло, неработающие электросушилки в туалетах 2-го и 3-го этажей);
  • нарушен режим мытья столовой посуды и приборов;
  • неправильное использовались дезинфекционные средства.

Напомним, вчера прокуратура Лаишевского района Татарстана начала проверку по факту отравления детей в лицее «Инноватика». По словам родителей, дети, обучающиеся в начальных классах, сообщили, что на обед им подали кислый капустный салат и макароны с котлетой. После этого у них начались боли в животе, многие школьники побежали в уборные.

Галия Гарифуллина

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