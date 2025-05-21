В Татарстане назначили нового заместителя прокурора
Им стал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Тимур Нуриев
Новым заместителем прокурора Татарстана стал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Тимур Нуриев. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили источники.
Нуриев в том числе участвовал в процессе по раскулачиванию экс-начальника казанского ОП «Зареченский» Тараса Дорошкевича.
Напомним, в апреле свою должность покинул первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.
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