В Татарстане назначили нового заместителя прокурора

Им стал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Тимур Нуриев

. Фото: Ирина Плотникова

Новым заместителем прокурора Татарстана стал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Тимур Нуриев. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили источники.

Нуриев в том числе участвовал в процессе по раскулачиванию экс-начальника казанского ОП «Зареченский» Тараса Дорошкевича.

Напомним, в апреле свою должность покинул первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.