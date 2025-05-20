ЕС выделит 5,5 млн евро на финансирование «Радио Свобода»*

Еропейский союз намерен выделить 5,5 млн евро из своего бюджета для поддержки деятельности «Радио Свобода»*. Средства пойдут на вещание в «соседних с ЕС регионах», на Кавказе и в Центральной Азии.

Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Таким образом, ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку проектам, направленным на распространение информации в регионе, несмотря на их статус в России.

Напомним, что совет Евросоюза одобрил новый, 17-й пакет санкций против России.

Матвей Гавриков