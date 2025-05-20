Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

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Совет Евросоюза одобрил новый, 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в социальной сети X (ранее Twitter).

Каллас уточнила, что новые меры направлены на борьбу с теневым флотом, включая 200 судов, а также касаются гибридных угроз и прав человека.

Кроме того, Каллас сообщила, что работа над следующими санкциями уже началась. Она выразила недовольство по поводу недостаточного давления со стороны США на Россию в ходе переговоров по Украине.

— ЕС продолжит оказывать давление на Москву, если она не согласится на прекращение огня, — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также сегодня Совет ЕС по иностранным делам заслушает доклад разведки о состоянии российской экономики. Европейские чиновники считают, что эффект от санкций будет усиливаться в ближайшие месяцы.

В то же время Великобритания расширила свои антироссийские санкции, добавив в списки 20 физических лиц и 62 организации. В общей сложности в санкционные списки попали 82 фигуранта, включая компании из Китая и 18 судов.

Анастасия Фартыгина