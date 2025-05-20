Милонов: «Детей не будут признавать иноагентами в России»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что несовершеннолетних нельзя признавать иноагентами, так как они ограничены в дееспособности и не могут полностью осознавать последствия своих действий.

— Никто детей иноагентами признавать не будет, конечно. <...> Дети в нашей стране и не подлежат даже уголовному преследованию по ряду не самых тяжелых статей, а по тяжелым статьям тоже лишь с ограниченного возраста, поэтому здесь никакой опасности в этом нет, — отметил он в интервью «Газете.Ru».

Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко допустил, что реестр иноагентов может включать любого, кто работает против интересов России, включая инопланетян.

Напомним, что в мае в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, противодействия мошенничеству и защиту персональных данных граждан.

Матвей Гавриков