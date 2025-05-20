ЕС отменит экономические санкции против Сирии
Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о решении стран Евросоюза отменить экономические санкции в отношении Сирии. Об этом сообщает RT.
— Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию, — заявила Каллас.
Этот шаг направлен на поддержку восстановления страны после длительного конфликта. Подробности об отмене санкций пока не раскрываются.
Напомним, что сегодня совет Евросоюза одобрил новый, 17-й пакет санкций против России.
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