ЕС отменит экономические санкции против Сирии

. Фото: Реальное время

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о решении стран Евросоюза отменить экономические санкции в отношении Сирии. Об этом сообщает RT.

— Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию, — заявила Каллас.

Этот шаг направлен на поддержку восстановления страны после длительного конфликта. Подробности об отмене санкций пока не раскрываются.

Напомним, что сегодня совет Евросоюза одобрил новый, 17-й пакет санкций против России.

Матвей Гавриков