Яшкин опроверг слухи о своем влиянии на состав команды

. Фото: Динар Фатыхов

Капитан казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его активном участии в определении состава команды. По словам хоккеиста, это «полный бред». Об этом сообщает «Чемпионат».

— Моя задача — обсуждать с тренерским штабом расписание тренировок, перелетов, отелей и другие организационные вопросы. Например, нужна ли раскатка, изменения в питании или собраниях, удобное время выхода на лед для вратарей. Игроки передают свои запросы мне как капитану, а я довожу их до тренеров, — пояснил Яшкин.

Он подчеркнул, что решения о составах принимаются исключительно тренерским штабом, а его роль заключается в решении бытовых и организационных вопросов команды.

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Кириллом Крутовым.

Матвей Гавриков