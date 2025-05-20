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«Ак Барс» официально расторг контракт с нападающим Кириллом Крутовым

17:45, 20.05.2025
«Ак Барс» официально расторг контракт с нападающим Кириллом Крутовым
. Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Кириллом Крутовым. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Расторжение контракта произошло по инициативе хоккеиста, который планирует продолжить карьеру в Европе.

Напомним, что «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 на пятом месте Восточной конференции, набрав 87 очков. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

Матвей Гавриков

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