«Ак Барс» официально расторг контракт с нападающим Кириллом Крутовым
Казанский «Ак Барс» официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Кириллом Крутовым. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Расторжение контракта произошло по инициативе хоккеиста, который планирует продолжить карьеру в Европе.
Напомним, что «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 на пятом месте Восточной конференции, набрав 87 очков. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.
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