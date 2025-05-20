ФАС предложила установить минимальную долю онлайн-продаж автомобилей в России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой нормативно закрепить минимальную долю онлайн-продаж автомобилей на уровне 5%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы.

Представители маркетплейсов, опрошенные агентством, считают данную цель вполне достижимой, в то время как мнения участников офлайн-рынка разделились. Площадки уверены, что онлайн-продажи продолжат набирать популярность и станут привычным форматом для автомобилистов.

Рост интереса к онлайн-покупкам автомобилей подтверждают и в дистрибьюторстве одного из официально представленных в России автобрендов. Эксперты считают достижение 5% доли онлайн-продаж вполне реальным при наличии интереса у целевой аудитории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в одной из дилерских сетей отметили, что онлайн-продажи эффективны лишь в ограниченном числе случаев, например, когда покупатель уже определился с моделью. К недостаткам относят отсутствие возможности тест-драйва, оформления трейд-ина и сложностей с онлайн-кредитованием.

Стоит отметить, что Национальный план развития конкуренции находится на стадии межведомственного согласования и может быть скорректирован в процессе. Итоговый доклад должен быть представлен правительству до 31 декабря 2026 года.

Ранее россиянам предложили налоговый вычет при покупке отечественных автомобилей.

Рената Валеева