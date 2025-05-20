В Москве вводят эксперимент по усилению контроля за мигрантами

. Фото: Михаил Захаров

Сегодня Государственная дума приняла закон о введении в Москве и Московской области эксперимента по дополнительному контролю за иностранными гражданами. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



Новые меры включают:

обязательную регистрацию по месту нахождения;

дактилоскопию;

биометрическое фотографирование;

мониторинг геолокации мобильных устройств.

Мигранты обязаны уведомлять МВД об изменении места пребывания в течение 3 рабочих дней. Исключение сделано для дипломатических работников и граждан Беларуси.

По мнению авторов закона, внедрение современных технологий контроля позволит усилить миграционный учет и снизить количество правонарушений. При успешных результатах эксперимент может быть распространен на другие регионы России.

Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о создании рейтинга благонадежности для мигрантов в России. В своем обращении он подчеркнул, что система должна оценивать иностранцев, находящихся на временном или постоянном пребывании в стране.

Матвей Гавриков