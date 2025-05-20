В Москве вводят эксперимент по усилению контроля за мигрантами
Сегодня Государственная дума приняла закон о введении в Москве и Московской области эксперимента по дополнительному контролю за иностранными гражданами. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Новые меры включают:
- обязательную регистрацию по месту нахождения;
- дактилоскопию;
- биометрическое фотографирование;
- мониторинг геолокации мобильных устройств.
Мигранты обязаны уведомлять МВД об изменении места пребывания в течение 3 рабочих дней. Исключение сделано для дипломатических работников и граждан Беларуси.
По мнению авторов закона, внедрение современных технологий контроля позволит усилить миграционный учет и снизить количество правонарушений. При успешных результатах эксперимент может быть распространен на другие регионы России.
Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о создании рейтинга благонадежности для мигрантов в России. В своем обращении он подчеркнул, что система должна оценивать иностранцев, находящихся на временном или постоянном пребывании в стране.
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