В России могут ввести рейтинг благонадежности мигрантов
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о создании рейтинга благонадежности для мигрантов в России. В своем обращении он подчеркнул, что система должна оценивать иностранцев, находящихся на временном или постоянном пребывании в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».
Рейтинг будет формироваться на основе нескольких критериев:
- соблюдение миграционного и трудового законодательства;
- отсутствие судимостей и административных правонарушений;
- наличие официальной работы;
- уплата налогов.
Также будут учитываться участие в государственных программах адаптации и уровень владения русским языком.
Миронов подчеркнул, что в случае систематических нарушений мигранты с низким рейтингом могут быть выдворены из страны с бессрочным запретом на повторный въезд. Он добавил, что рейтинг должен отражать вклад мигрантов в экономику России и их стремление интегрироваться в общество.
Политик сравнил свою идею с китайской системой социального кредита, которая оценивает поведение граждан на основе различных данных.
— В нашей стране ее можно модифицировать и создать рейтинг благонадежности для контроля в сфере миграционной политики, — заключил Миронов.
Напомним, что, по данным МВД Татарстана, в 2024 году иностранные граждане оформили около 1,7 тыс. разрешений на работу. Кроме того, за указанный период было оформлено 57 тыс. патентов, из которых действующими остаются 31,9 тыс.
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