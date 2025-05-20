Хоккеиста «Вашингтона» Александра Алексеева задержали за драку в нетрезвом виде
Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Алексеев был задержан полицией в Арлингтоне, штат Вирджиния, после инцидента, связанного с дракой. Игрока обвиняют в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал NBC.
- Инцидент произошел в ночь на субботу, когда очевидец сообщил о драке в полицию. При задержании хоккеиста полицейские использовали перцовый баллончик.
Представитель клуба «Вашингтон» прокомментировал ситуацию: «Мы осведомлены о ситуации с Алексеевым и собираем дополнительную информацию».
Алексееву 25 лет, он дебютировал за «Вашингтон» в сезоне-2021/22. В текущем регулярном чемпионате он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями. В плей-офф сезона он сыграл 10 игр без набранных очков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.