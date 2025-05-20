В России за сутки потушили 30 лесных пожаров, продолжается борьба с огнем в шести регионах

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За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 30 лесных пожаров в 9 регионах. Продолжаются работы по тушению 49 лесных пожаров в шести регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 726 человек, 367 единиц техники и 13 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 49 воздушных судов.





В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 1016 работников федеральной Авиалесоохраны и подведомственных служб Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.



Анастасия Фартыгина