Гендиректор «Рубина»: официальных предложений по трансферу Даку не поступало

. Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор казанского футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов сообщил, что клуб не получил официальных предложений по трансферу нападающего Мирлинда Даку. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Даку подписал контракт с «Рубином» летом 2023 года, который действует до конца сезона-2025/26. На вопрос о возможном продлении контракта с игроком Айбатов ответил: «Это все отвлекает от игры не только молодых футболистов, но и зрелых. Будет день, будет и пища. Закончим чемпионат и будем общаться».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается интереса других клубов к Даку, Айбатов уточнил: «Официально нет. А разговоры мы не комментируем. Официальных обращений в клуб нет».

В текущем сезоне РПЛ Даку провел 25 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Анастасия Фартыгина