КАМАЗ прогнозирует падение рынка тяжелых грузовиков в России

. Фото: Тимур Рахматуллин

Российский рынок тяжелых грузовиков ожидает значительное снижение в 2025 году, когда продажи могут упасть до 60–70 тыс. единиц. Об этом сообщили «Интерфакс».

По словам маркетологов компании, такой прогноз обусловлен возвращением рынка к более привычным показателям после перегрева, который наблюдался в предыдущие годы. В 2024 году на рынке было зарегистрировано 102 тыс. тяжелых грузовиков, что означает возможное снижение на 30–40% в 2025 году.

— Маркетологи КАМАЗа прогнозируют, что рынок тяжелых грузовиков России по итогам 2025 года составит от 60 тыс. до 70 тыс. единиц в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере страны, — говорится в пресс-релизе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Компания описывает текущую ситуацию как «холодный душ после перегрева», отмечая резкое падение рынка: за первые четыре месяца 2025 года он сократился в два раза, а в апреле — почти на 60%.

Несмотря на это, КАМАЗ остается лидером на российском рынке тяжелых грузовиков. В апреле 2025 года компания зарегистрировала 1,422 тысячи грузовиков, что составило 33% всех регистраций в стране.

Для сравнения, ближайший конкурент реализовал только 549 единиц. За первые четыре месяца текущего года доля КАМАЗа выросла до 30%, увеличившись с 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Фартыгина