В России за сутки потушили 32 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в семи регионах

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 32 лесных пожара в 12 регионах. Продолжаются работы по тушению 55 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 3 155 человек, 501 единица техники и 12 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 44 воздушных судна.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 1016 работников федеральной Авиалесоохраны и подведомственных служб Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.



Анастасия Фартыгина