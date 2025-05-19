В Ставрополье предотвратили серию нападений на полицейских, которую планировали подростки

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В Ставропольском крае ФСБ предотвратила серию нападений на полицейских, которые готовила группа несовершеннолетних. Эти подростки были сторонниками международной террористической организации и планировали атаки на 9 мая, во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе операции были задержаны девять местных жителей, включая восемь несовершеннолетних. Один из них, житель Андроповского района, в 2024 году вступил в террористическую организацию через мессенджер Telegram и вовлек в нее своих сверстников.

— Злоумышленники планировали совершить нападения на сотрудников полиции, но их задержали до того, как они смогли осуществить задуманное, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следком возбудил уголовные дела против задержанных по статьям о террористической деятельности. Все подозреваемые находятся под стражей, и расследование продолжается.

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко добавила, что один из подростков «уговорил» своего родственника и семерых сверстников вступить в ряды террористов.

Анастасия Фартыгина