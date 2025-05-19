На медали «За особые успехи в учении» в Казани претендует каждый пятый одиннадцатиклассник

Что касается выпускников 9-х классов, на медали «За особые успехи в учении» — 7% от их общего количества

Фото: Камиль Исмаилов

На медали «За особые успехи в учении» в Казани претендует 6 151 выпускник 11-х классов — это 18,1% от общего количества. Об этом в ходе «делового понедельника» в мэрии города сообщил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов.

Шанс получить медаль I степени есть у 653 одиннадцатиклассников, медаль II степени — у 461-го. Что касается выпускников 9-х классов, на медали «За особые успехи в учении» идут 15 133 из них, или 7% от общего числа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для получения медали I степени школьникам нужно получить итоговые оценки «отлично» по всем предметам, а также набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 70 баллов по одному из предметов по выбору. Для тех, кто сдавал только русский язык и математику, достаточно получить «отлично» по всем предметам и 5 баллов за ЕГЭ по математике базового уровня. Медаль II степени смогут получить те, у кого все оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также не менее 60 баллов по русскому языку и одному из предметов ЕГЭ (или 5 баллов по базовой математике).

Экзамены у выпускников 9-х классов начнутся 21 мая, у выпускников 11-х классов— 23 мая. В Казани будут открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ и 58 пунктов проведения ОГЭ, а также 10 пунктов проведения ГВЭ. Для детей с ОВЗ организуют 91 пункт на дому.

Напомним, общегородской последний звонок в Казани пройдет 24 мая в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Слоганом праздника станет фраза «Я — это ты, ты — это я». Хедлайнерами вечерами будут казанский dj-исполнитель Bubblegum, соул-исполнитель и композитор Паша Руденко, группа «Фэмили».

Галия Гарифуллина