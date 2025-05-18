Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Льва Яшина величайшим вратарем в истории футбола. Об этом сообщает RT.
Он выступал за московское «Динамо» и сборную СССР, став пятикратным чемпионом СССР, олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Напомним, что «Рубин» вошел в пятерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по индексу «Вклад молодого игрока» по итогам 28-го тура. Показатель оценивает влияние футболиста моложе 22 лет на результаты команды.
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