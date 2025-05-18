Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Льва Яшина величайшим вратарем в истории футбола. Об этом сообщает RT.

Он выступал за московское «Динамо» и сборную СССР, став пятикратным чемпионом СССР, олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.

Напомним, что «Рубин» вошел в пятерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по индексу «Вклад молодого игрока» по итогам 28-го тура. Показатель оценивает влияние футболиста моложе 22 лет на результаты команды.

Матвей Гавриков