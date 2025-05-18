В Татарстане ожидаются сильный ветер, гроза и град 19 мая
По данным РСЧС, на территории Татарстана, включая Казань, днем 19 мая ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 17 м/с). Рекомендуется избегать нахождения под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.
Для перехода проезжей части рекомендуется использовать надземные или подземные пешеходные переходы.
Важно следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб — 112. Будьте осторожны!
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.