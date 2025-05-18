В Татарстане ожидаются сильный ветер, гроза и град 19 мая

Фото: Дарья Пинегина

По данным РСЧС, на территории Татарстана, включая Казань, днем 19 мая ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 17 м/с). Рекомендуется избегать нахождения под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Для перехода проезжей части рекомендуется использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

Важно следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб — 112. Будьте осторожны!

Матвей Гавриков