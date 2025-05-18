«Изге Болгар җыены» собрал 25 тысяч участников в Болгаре
Международный праздник «Изге Болгар җыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет сегодня в Болгаре и завершит культурную программу KazanForum.
Мероприятие объединило 25 тысяч участников, включая представителей духовных управлений мусульман, делегатов из разных регионов и стран, а также гостей форума.
Программа включает выставки, концерты, интерактивные площадки и традиционные обряды.
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