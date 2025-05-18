В Казани за сутки задержали 8 пьяных водителей

Фото: Михаил Захаров

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 4 ДТП, в которых ранено 5 человек, погибших нет. Об этом Госавтоинспекция Татарстана сообщает в своем телеграм-канале.

Задержано 8 водителей в состоянии опьянения, а также 4 водителя, не имеющих права управления транспортным средством.

Всего поступило 134 сообщения о ДТП, оформлено 58 случаев в центрах оформления и 26 на месте происшествия.

Матвей Гавриков