Путин дал ряд поручений по развитию Арктической зоны и инфраструктуры до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по обновлению основ государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны. Об этом сообщил ТАСС.

К 1 июля необходимо утвердить планы долгосрочного развития ключевых населенных пунктов региона, а также создать финансово-экономическую модель для формирования Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, Путин поручил совместно с «Газпромом» обеспечить ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов — Мурманск» до 2030 года. Он также дал указание начать строительство двух новых серийных универсальных атомных ледоколов не позже 2026 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Путин потребовал утвердить график расселения аварийного жилья в Арктической зоне до 2035 года и завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года. В заключение, президент подчеркнул, что важно завершить реконструкцию аэропорта Воркуты к 2030 году.

Также сегодня президент подписал указ, который упрощает получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии.



Анастасия Фартыгина