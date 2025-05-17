В Тукаевском районе Татарстана на пожаре погиб 63-летний мужчина

Фото: Динар Фатыхов

В Тукаевском районе на улице Песчаной, в поселке совхоза «Татарстан», произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме. Об этом сообщили ГУ МЧС России по республике.

Пожарные получили вызов и прибыли на место, где обнаружили открытое горение строения площадью 10 на 15 метров.

Во время тушения огня спасатели нашли тело 63-летнего мужчины. Площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров, и пожар был успешно ликвидирован. В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается.

Анастасия Фартыгина