Роскачество: Россия готова к экспорту халяль-продукции в исламские страны

Фото: Динар Фатыхов

Замруководителя Роскачества Александр Чумак заявил, что Малайзия и Индонезия готовы принимать российские сертификаты «халяль». Об этом сообщили ГТРК «Татарстан».

Чумак подчеркнул, что на планете проживает 2 млрд мусульман, что составляет четверть населения Земли, и этот показатель продолжает расти. Спрос на халяль-продукцию увеличивается, и она становится популярной не только среди мусульман, но и среди других граждан России и за рубежом.

Особенно интересуются халяльными товарами такие страны, как Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что для получения статуса «халяль» необходимо пройти ряд сертификаций, и уже сейчас сертификаты российских производителей признаются в таких странах, как Алжир, Пакистан и Катар.

Накануне в Казани прошло первое заседание Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. На нем участники обсудили главные проблемы, стоящие сегодня перед отраслью, и основные цели объединения.



Анастасия Фартыгина