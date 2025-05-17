В Казани официально завершился международный турнир по футболу «Кубок Востока»

В спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» в Казани завершился международный детский футбольный турнир «Кубок Востока». В этом году в соревнованиях приняли участие 10 команд из восьми стран, а победу вновь одержал футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

На закрытии турнира присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин. Минниханов подчеркнул важность турнира, заявляя, что «Кубок Востока» стал не только спортивным событием, но и символом дружбы между странами ОИС. Он выразил надежду, что такие соревнования способствуют дружескому обмену и общению среди юных футболистов.

Сафиуллин также поблагодарил Минниханова за поддержку и рассказал, что турнир объединяет разные страны и религии, создавая возможность для роста молодых спортсменов.

В завершение турнира прошла церемония награждения: 3-е место заняла команда «Нефтехимик» из Нижнекамска, на второй строчке — «Сабах» из Азербайджана, а «Рубин» получил чемпионский кубок и медали.

Напомним, что турнир направлен на укрепление дружбы между странами и стал частью форума «Россия — Исламский мир». Президент «Рубина» Марат Сафиуллин сообщил, что турнир может перейти в другую страну, так как поступают предложения о его проведении за пределами России, в частности из Омана.



Анастасия Фартыгина