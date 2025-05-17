Яровой сев в Татарстане выполнен на 74%: засеяно 1,3 млн га

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В Татарстане яровые культуры уже посеяны на площади 1,3 млн гектаров, что составляет 74% от всего запланированного объема. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, на сегодня завершен посев гороха, а работа над ячменем подходит к завершению. Кроме того, картофель высаживается в девяти районах республики и на данный момент уже посажено 1 600 гектаров из запланированных 5 600.

Зяббаров подчеркнул, что более 80% посевов выполнено в 10 районах Татарстана. Лидируют Тетюшский район с 96% и Кайбицкий район с 95% завершенных работ.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также на этой неделе специалисты проведут оценку готовности техники и заполненности кормохранилищ. В ряде районов, таких как Агрызский и Камско-Устьинский, выявлена неподготовленность кормохранилищ, что требует внимания до начала заготовки кормов.

Также министр сообщил, что в этом году необходимо заготовить 3,27 млн тонн сенажа, 3,74 млн тонн силоса и 327 тыс. тонн сена. Для строительства новых траншей предусмотрена господдержка, которая покрывает 30% затрат. За последние пять лет республика построила 74 такие траншеи на сумму почти 600 млн рублей.



Напомним, что к посевным работам приступили в 38 районах Татарстана. Уже посеяно 115 тыс. га из 1,7 млн га — по большей части речь идет о ранних яровых культурах.



Анастасия Фартыгина