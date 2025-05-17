В России за сутки потушили 30 лесных пожаров, продолжается борьба с огнем в семи регионах

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 30 лесных пожаров в 14 регионах. Продолжаются работы по тушению 54 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 868 человек, 443 единиц техники и пять воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 40 воздушных судов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 948 работников федеральной «Авиалесоохраны» и подведомственных служб Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Анастасия Фартыгина