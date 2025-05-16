В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России стабилизировалась в последние годы. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в 2024 году число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией на 9,9% ниже, чем в 2023 году, и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012—2023 годы.

Минздрав отмечает, что в России достигнут высокий уровень охвата тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследовано свыше 52 млн российских граждан, что на 83,6% больше, чем 10 лет назад.

Возрастная группа 35—45 лет теперь составляет большинство ВИЧ-инфицированных в Татарстане.

Рената Валеева