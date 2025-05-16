Бердымухамедов покинул Татарстан, посетив новый театр Камала перед отъездом

Фото: Динар Фатыхов

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил свой визит в Татарстан и покинул регион. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова. В аэропорту его провожал Рустам Минниханов.

По словам Галимовой, перед отъездом в аэропорт кортеж Бердымухамедова сделал неожиданную остановку возле нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

— Гурбангулы Бердымухамедов решил посмотреть новое здание театра Г. Камала. Таких зрителей здесь, конечно, не ожидали увидеть! Первые аплодисменты на концерте инструментальной музыки, — написала Галимова.

Ранее Минниханов провел встречу с Бердымухамедовым. Он отметил, что Татарстан и Туркменистан связывают давние и плодотворные отношения, и многие ведущие татарстанские предприятия успешно работают в Туркменистане.



Рената Валеева