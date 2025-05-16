Бэйкон из «Зенита» признан MVP регулярного сезона Единой лиги

Фото: Динар Фатыхов

Форвард санкт-петербургского «Зенита», 29-летний американец Дуэйн Бэйкон, признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Бэйкон провел в регулярном чемпионате 42 матча, в которых в среднем набирал 16,2 очка, совершал 3,6 подбора, отдавал 1,9 результативных передачи и делал 0,8 перехвата. Он также занял четвертое место в списке самых результативных игроков по итогам регулярного сезона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время «Зенит» проводит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги против краснодарского «Локомотива-Кубань».

Напомним, что в прошлом сезоне звание MVP досталось Ненаду Димитриевичу из УНИКСа.

Рената Валеева