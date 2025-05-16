Внедрение НСПД увеличило налоговые поступления в Татарстане на полмиллиарда рублей в год

Фото: Максим Платонов

Внедрение Национальной системы пространственных данных (НСПД) в Татарстане привело к значительному увеличению собираемости налогов в бюджеты всех уровней. Об этом заявил глава Минземимущества республики Азат Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы уже сегодня имеем ежегодный прирост более полумиллиарда налоговых поступлений за счет уточнения границ земельных участков, за счет уточнения параметров объектов недвижимости, — сообщил Кадыров.

Министр отметил, что точные сведения о земельных участках и объектах недвижимости позволяют не только пополнять бюджет, но и обеспечивают граждан «правильными верифицированными документами на руках», что способствует развитию их хозяйств и повышению благосостояния семей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов (наряду с Пермским краем, Иркутской областью и Краснодарским краем), участвовавших в эксперименте по внедрению НСПД в 2021 году.

— За это время мы интегрировали четыре наши системы, которые связаны с землей, со строительством, в Национальную систему пространственных данных и обеспечили передачу 39 слоев информации. Это огромный массив информации, который сегодня позволяет иметь абсолютно прозрачные, точные, верифицированные данные для реализации огромного количества государственных задач, — подчеркнул Кадыров.

Рената Валеева