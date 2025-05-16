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Путин и Бердымухамедов обсудили развитие стратегического партнерства России и Туркмении

18:41, 16.05.2025
Путин и Бердымухамедов обсудили развитие стратегического партнерства России и Туркмении
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в Казани для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о возможности проведения Владимиром Путиным международного телефонного разговора сегодня вечером.

Рената Валеева

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