Путин и Бердымухамедов обсудили развитие стратегического партнерства России и Туркмении

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся в Казани для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о возможности проведения Владимиром Путиным международного телефонного разговора сегодня вечером.

Рената Валеева