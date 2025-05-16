Казанский «КОС-Синтез» стал чемпионом России по водному поло

Казанский «КОС-Синтез» стал чемпионом российской Суперлиги по водному поло среди мужских команд. В финальной серии команда Евгения Ярощука обыграла волгоградский «Спартак» с общим счетом 3:0.

Решающая третья игра прошла в Волгограде, которая закончилась победой казанцев с результатом 12:8. Хет-триком в составе гостей отличился Арслан Закиров, по два мяча забросили Николай Лазарев, Эмиль Зиннуров и Сергей Лисунов.

В стартовой четверти волгоградцы смогли уйти немного вперед в счете — 2:1. «Заводчане» ответили тремя безответными голами, позволившими казанцами прийти к большому перерыву с преимуществом в два мяча.

В третьей четверти ватерполисты «КОС-Синтеза» довели отрыв в счете до комфортных «плюс 4». В заключительном отрезке игры команды устроили перестрелку, однако результат на табло остался победным для гостей — 12:8.

предоставлено СК «Синтез»

Ранее «заводчане» дважды победили в Казани. В первой игре финальной серии «КОС-Синтез» обыграл волгоградцев со счетом 14:12. Во второй встрече казанцы с трудом добились победы 9:8, причем победный мяч был забит за секунду до финальной сирены.



Отметим, что в плей-офф «КОС-Синтез» выступал в ранге победителя регулярного чемпионата. В первом раунде казанцы в трех матчах одолели «Восток», в девятый раз выйдя в финал Суперлиги.

Для «КОС-Синтеза» чемпионство стало уже шестым в истории клуба. До этого «заводчане» становились чемпионами страны в 2007, 2020, 2021, 2022 и 2024 годах.

Зульфат Шафигуллин