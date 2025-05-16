Новости общества

16:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня вечером

15:11, 16.05.2025
Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня вечером
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— Сегодня же мы не исключаем международного телефонного разговора вечером. И целый ряд встреч обычных, рабочих, уже непубличного характера, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин в течение дня работает в Кремле. Детали запланированного международного телефонного разговора, в частности, с кем именно будет общаться президент, пока не разглашаются.

Напомним, в Стамбуле проходят переговоры по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также