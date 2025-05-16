Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня вечером

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— Сегодня же мы не исключаем международного телефонного разговора вечером. И целый ряд встреч обычных, рабочих, уже непубличного характера, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин в течение дня работает в Кремле. Детали запланированного международного телефонного разговора, в частности, с кем именно будет общаться президент, пока не разглашаются.

Напомним, в Стамбуле проходят переговоры по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Рената Валеева