При взрыве на предприятии в Салавате погиб человек
В результате взрыва на предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салавате, Башкортостан, погиб мужчина. Об этом сообщили в экстренных службах.
— В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий, — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий были привлечены более 80 человек и 32 единицы техники, включая два крана грузоподъемностью более 20 тонн.
Напомним, взрыв на предприятии «Свеча» произошел ранее. В результате инцидента произошло частичное обрушение здания и началось горение парафина. По предварительным данным, четыре человека получили травмы. В настоящее время объявлена полная ликвидация последствий взрыва.
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