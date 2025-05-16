При взрыве на предприятии в Салавате погиб человек

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В результате взрыва на предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салавате, Башкортостан, погиб мужчина. Об этом сообщили в экстренных службах.

— В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий, — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий были привлечены более 80 человек и 32 единицы техники, включая два крана грузоподъемностью более 20 тонн.

Напомним, взрыв на предприятии «Свеча» произошел ранее. В результате инцидента произошло частичное обрушение здания и началось горение парафина. По предварительным данным, четыре человека получили травмы. В настоящее время объявлена полная ликвидация последствий взрыва.

Рената Валеева